In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) gibt es seit dem Morgen eine Protestaktion an den wichtigen Zufahrtsstraßen in die Stadt. Landwirte, Handwerker und Unternehmer blockieren seit 5 Uhr zahlreiche Kreisverkehre mit ihren Fahrzeugen, das sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen dem rbb.



Betroffen sind etwa die Kreisverkehre an der B167/Alt Ruppiner Allee, an der L16/Wittstocker Allee, der B167/Certaldo-Ring und der Kreisel Fehrbelliner Straße/Heinrich-Rau-Straße. Auch die Kreuzung B167 an der Zufahrt zum Einkaufszentrum "Reiz" ist dicht.