Berlin und Brandenburg - Warnstreiks im regionalen Nahverkehr erreichen am Freitag Höhepunkt

Do 29.02.24 | 18:09 Uhr

Bild: dpa/Jörg Carstensen

Nicht nur bei der BVG in Berlin werden am Freitag die Warnstreiks fortgesetzt. Zahlreiche Kommunen und Landkreise in Brandenburg werden ebenso besonders stark betroffen sein. Vielerorts ist erneut mit vollen Straßen zu rechnen.



Warnstreik bei der BVG endet am Freitag um 14 Uhr

Auch danach kann es zu Unregelmäßigkeiten kommen

In Brandenburg sind 12 Verkehrsunternehmen vom Warnstreik betroffen

An vielen Orten drohen im Berufsverkehr sehr volle Straßen



Die Warnstreiks im öffentlichen Höhepunkt steuern am Freitag auf ihren vorläufigen Höhepunkt zu: In Berlin werden nach wie vor U-Bahnen, Trams und Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bestreikt. Ab 14 Uhr sollen dann die Verkehrsmittel schrittweise wieder fahren. Allerdings müssen die Passagiere aller Fahrzeuge wohl bis in die Abendstunden auf unregelmäßige Fahrtzeiten sowie einzelne Ausfälle einstellen.



Der S-Bahn-, sowie der Regional- und Fernverkehr auf der Schiene sind derweil auch am Freitag nicht betroffen. Die Berliner S-Bahn will wie schon am Donnerstag das Angebot auf den Linien S3 und S5 verstärken, wie sie auf X mitteilte. "Auf beiden Linien gilt an beiden Tagen auch tagsüber das Angebot der Hauptverkehrszeit", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.



Die S5 verkehrt demnach in der Zeit von 6 bis 18 Uhr zwischen Mahlsdorf und Ostbahnhof durchgehend im Fünf-Minuten-Takt. "Auf der S3 ergänzen zwischen 6:00 und 18:30 Uhr zusätzliche Züge im 20-Minuten-Takt zwischen Karlshorst und Ostbahnhof das Grundangebot", hieß es.

12 Kommunen und Landkreise in Brandenburg betroffen

In Brandenburg werden am Freitag so viele Verkehrsunternehmen von Warnstreiks betroffen sein wie noch gar nicht in dieser Tarifstreitperiode. Wie schon am Mittwoch ist auch am Freitag wieder die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft davon betroffen.



Außerdem:



• Verkehrsbetriebe Potsdam GmbH

• Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH

• Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH

• Busverkehr Oder-Spree GmbH

• Barnimer Busgesellschaft mbH

• Cottbusverkehr GmbH

• Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH

• Regiobus Potsdam Mittelmark GmbH

• Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder)

• DB Regiobus Ost GmbH

• Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel

Volle Straßen am Donnerstag in Berlin

Am Donnerstag war der öffentliche Nahverkehr im Landkreis Ostprignitz-Ruppin von den Arbeitsniederlegungen betroffen, die meisten Busse blieben in den Depots.



In Berlin machte sich der BVG-Streik vor allem auf den Straßen bemerkbar. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale berichtete auf X sowohl morgens als auch Nachmittags von verstopften Hauptverkehrsstraßen. Mit dieser Situation ist auch am Freitag zu rechnen.



Nach Angaben der BVG fahren keine U- oder Straßenbahnen und nur wenige Busse. Lediglich auf einzelnen Linien, die von Privatanbietern betrieben werden, sind Fahrzeuge unterwegs. Auch die Fähren sowie der Fahrdienst Muva werden nicht bestreikt und fahren nach Angaben der BVG wie gewohnt.

Eigentlich sollte an diesem Freitag weiterverhandelt werden

In Berlin will die Gewerkschaft Verdi mit dem Ausstand den Druck auf die BVG im laufenden Tarifkonflikt über bessere Arbeitsbedingungen erhöhen. Als Knackpunkt der Verhandlungen in Berlin gilt die Forderung nach einer Verlängerung der sogenannten Wendezeiten auf allen Linien. Verdi will diese Zeit zwischen dem Erreichen der Endhaltestelle und der Umkehr in die Gegenrichtung von derzeit vier auf zehn Minuten erhöhen. Die BVG lehnt das ab. Die Gewerkschaft fordert außerdem Urlaubsgeld und mehr Urlaubstage. Um höhere Entgelte geht es in Berlin in dieser Tarifrunde nicht.



Die Arbeitgeber haben die für diesen Freitag geplante dritte Verhandlungsrunde mit Verweis auf den Arbeitskampf abgesagt. Der nächste reguläre Verhandlungstermin ist für den 11. und 12. März angesetzt.



In Brandenburg geht es unter anderem um bessere Arbeitsbedinungen und um eine gerechte Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Auch in anderen Bundesländern ruft Verdi zu Ausständen auf. Die Gewerkschaft verhandelt derzeit bundesweit parallel über neue Tarifverträge. Lediglich in Bayern gibt es keine Tarifrunde, weil dort die Verträge noch laufen. Dabei unterscheiden sich die Runden in den jeweiligen Bundesländern voneinander. In einigen geht es um höhere Entgelte, in den meisten aber vor allem um bessere Arbeitsbedingungen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 01.03.2024, 6 Uhr