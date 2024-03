Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf das Tesla-Werk in Grünheide (Oder-Spree) hat der Brandenburger CDU-Chef Jan Redmann gefordert, den Generalbundesanwalt einzuschalten. "Ich erwarte, dass der Generalbundesanwalt prüft, die Ermittlungen zu übernehmen", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im rbb24 Inforadio. "Er ist zuständig für die Bekämpfung von Terrorismus, auch von Linksterrorismus."

Eine linksextreme Gruppe hat sich zum Brandanschlag auf einen Strommast bekannt, der zu massiven Ausfällen bei Tesla und in Kommunen führte. Der Innenminister will hart durchgreifen. Am Dienstagabend gab es derweil neue Stromausfälle.

Tesla-Produktion steht tagelang still - Innenminister will Täter "jagen"

Es müsse nun zuallererst darum gehen, die Täter zu fassen und mit einer Strafe so abzuschrecken, dass andere nicht auf ähnliche Ideen kämen, forderte Redmann. Es sei nicht möglich, die komplette kritische Infrastruktur zu schützen, sagte der CDU-Chef. Natürlich sei es nun aber wichtig, besonders empfindliche Bereiche auszumachen und zu schützen - zum Beispiel die Stellen, an denen Luftkabel in die Erde gingen.

Hans Walter Borries vom Bundesverband für den Schutz kritischer Infrastruktur plädierte im rbb deshalb für mehr Schutz solcher freistehenden Masten. "Wir müssen solche Objekte quasi wie ein militärisches Objekt sichern", zum Beispiel mit Drohnen, so Borries am Dienstagabend in rbb24 Spezial.

Bei dem Anschlag wurde ein freistehender Strommast in Brand gesetzt. Normalerweise haben große Fabriken wie Tesla Ersatzleitungen, um die Stromversorgung auch im Notfall abzusichern. In diesem Fall gab es die aber erst nach dem Umspannwerk, der Anschlag betraf aber einen Mast davor.

Der Brand eines Strommastes in der Nähe der Fabrik in Grünheide bei Berlin hatte zum Produktionsstopp des Tesla-Werks und zu einem Stromausfall für Zehntausende Bewohner in der Region führte. Er löste Entsetzen bis hin zur Bundesregierung aus.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und prüft ein Bekennerschreiben der als linksextremistisch eingestuften "Vulkangruppe". Diese wirft Tesla in einer Mail "extreme Ausbeutungsbedingungen" vor und fordert eine "komplette Zerstörung der Gigafactory". "Wir haben heute Tesla sabotiert", heißt es in dem Schreiben weiter.

"Wir haben uns mit unserer Sabotage den größtmöglichen Blackout der Gigafactory zum Ziel gesetzt", hieß es weiter in dem Schreiben. Starkstromleitungen seien "flambiert" worden, denn "Schäden an Kabelmuffen sind oft in der Behebung des Schadens langwierig und teuer". Das Feuer am Strommast sollte groß und hoch sein, "um die Stahlkonstruktion zu schwächen und eine Instabilität des Masts herbeizuführen."

Es ist bereits der zweite direkte Anschlag auf die Stromversorgung der Fabrik.