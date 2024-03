Klima-Aktivisten blockieren Elsenbrücke in Berlin

Umweltaktivisten des Bündnisses "Stoppt fossile Subventionen" haben am Samstag die Auffahrt zur Elsenbrücke am Treptower Park blockiert. Die Aktion richtete sich unter anderem gegen den Ausbau der Autobahn 100 in Berlin, wie das Bündnis mitteilte.

Die Teilnehmer hatten zahlreiche Plakate dabei, auf denen etwa "Geld für Soziales statt Kohle, Öl & Gas!" oder "Klimagerechtigkeit weltweit" stand. Eigenen Angaben zufolge waren rund 500 Menschen an der Aktion am Samstagmittag beteiligt. Ein Polizeisprecher sprach von rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.