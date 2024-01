Breites Bündnis ruft auf - 100.000 Demonstranten für Menschenkette um den Reichstag angemeldet

Mi 31.01.24 | 08:36 Uhr

Bild: dpa/Imo

Erneut steht ein Wochenende mit vielen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus bevor. Die deutschlandweit wohl größte Versammlung könnte am Samstagmittag in Berlin stattfinden.

Für die schon länger angekündigte Menschenkette für Demokratie und gegen Rechtsextremismus an diesem Samstagmittag am Berliner Reichstagsgebäude sind inzwischen 100.000 Menschen angemeldet. Geplant ist die Menschenkette aus Demonstranten um den Reichstag am 13 Uhr unter dem Motto "Wir sind die Brandmauer". "Rassismus, Antisemitismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit nehmen zu" heißt es vom Veranstalter-Bündnis "Hand in Hand" zur Motivation für die Kundgebung. "Wir rufen dazu auf, der rechten Normalisierung in Deutschland und Europa nicht länger zuzuschauen." Gerade mit Blick auf mehrere Wahlen im Jahr 2024 sei es wichtig, für Pluralismus und Offenheit zu demonstrieren.



Über 1.300 Organisationen unterzeichnen den Aufruf

Zu den Unterstützern zählen neben großen Organisationen wie die Gewerkschaften Verdi, GEW und IG Metall, Amnesty International, Attac, BUND, Caritas, die Evangelische Kirche, Flüchtlings-Hilfsorganisationen und auch zahlreiche kleinere Initiativen wie die Klimaprotest-Gruppen Extinction Rebellion und Letzte Generation. Insgesamt hätten nach Veranstalterangaben über 1.300 Organisationen den Aufruf unterzeichnet. An den vergangenen beiden Wochenenden hatten in vielen deutschen Städten Hunderttausende Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Berlin waren es am 21. Januar nach Angaben der Polizei mehr als 100.000 Demonstranten, die sich im Regierungsviertel versammelten. Wegen der Menschenmassen mussten der U-Bahn-Verkehr und die S-Bahnen zum Teil unterbrochen werden.

Demos auch in Brandenburg angemeldet

Auch in Brandenburg sind für das kommende Wochenende Demos angemeldet. So wollen sich am Samstag Menschen in Gransee, Schöneiche und Königs Wusterhausen versammeln, am Sonntag sind Treffen in Neuruppin, Wandlitz, Luckenwalde und Forst (Lausitz) geplant.

Drittes großes Demo-Wochenende steht bevor

Schon an den beiden vergangenen Wochenende kam es deutschlandweit zu großen Demos gegen Rechtsextremismus. So kamen in Frankfurt (Oder) am vergangenen Wochenende rund 4.000 Menschen zusammen. Es sei die größte Demonstration in der Stadt seit vielen Jahren gewesen, teilten die Veranstalter mit. Ebenso versammelten sich Menschen unter anderem in Oranienburg, Eichwalde und Potsdam. Eine Woche zuvor versammelten sich - ebenfalls vor dem Berliner Reichstag - rund 100.000 Menschen. Auch in zahlreichen Brandenburger Städten wurde protestiert. In Cottbus sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), keiner könne heute mehr sagen, er hätte nicht gewusst, was Extremisten mit Menschen vorhaben, die eine andere Herkunft, eine andere Religion oder eine andere Meinung haben. Insgesamt gingen am Wochenende 20./21. Januar deutschlandweit knapp eine Million Menschen auf die Straße.

Auslöser für die jüngsten Proteste war unter anderem ein vom Medienhaus "Correctiv" aufgedecktes Treffen von Rechtsextremisten im November 2023 in einer Potsdamer Villa. Demnach sollen nach dem Willen der Rechtsradikalen nicht nur Menschen ohne deutschen Pass das Land verlassen müssen, sondern auch deutsche Staatsbürger mit internationalen Wurzeln, die ihnen nicht passen.

