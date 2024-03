Das Ökodorf in Brodowin galt als Vorzeige-Projekt. Wegen der aktuellen Wirtschaftslage ist der Bio-Betrieb in Schwierigkeiten geraten. Nun musste man aus Kostengründen viele Tiere verkaufen. Darin sieht man im Ökodorf auch eine Chance.

Bei Bauernprotesten sind fünf Menschen durch ungesicherte Gülle- und Misthaufen auf der Fahrbahn verletzt worden. Der Landesbauernpräsident reagiert mit Kritik. Auch anderswo in der Region gingen am Montag die Aktionen von Landwirten weiter.

"Der Fall ist symptomatisch für alle Betriebe, die mehr machen, als der gesetzliche Mindeststandard verlangt", sagt Michael Wimmer, Chef der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau. Wimmer betont, dass in der Inflationskrise die Preise für konventionelle Lebensmittel doppelt so hoch gestiegen seien wie für Bio-Produkte.

Doch bei vielen Landwirten und Herstellern von Lebensmitteln sei diese Verbesserung noch nicht angekommen, sagt Ludolf von Maltzahn, Geschäftsführer vom Ökodorf Brodowin. Die Gründe dafür seien vielfältig, von der Inflation bis hin zu hohen Energiepreisen. "Wir leben in einer Zeit, in der alle auf ihr Portemonnaie gucken."

Das Ökodorf gibt nun die Ziegenhaltung auf und hat seine Ziegenherde an einen Landwirt in Nordrhein-Westfalen abgegeben. Lediglich zehn von einst mehr als 250 Ziegen sind in Brodowin geblieben. Die Haltung von Milchziegen sei seit langem defizitär gewesen, heißt es aus dem Unternehmen. Immer mehr Menschen würden pflanzliche Alternativen bevorzugen.

Zudem will das Unternehmen im Kuhstall das Melken unterbrechen, so Geschäftsführer von Maltzahn. Aus den Milchkühen sollen Mutterkühe werden, die dann mit ihren Kälbern auf der Wiese mitlaufen sollen. Sie werden eine Zeit lang also "trockengestellt", sagt der Landwirt. Noch wisse er nicht, was mit den Kälbern passieren soll.