Otter-Insel im Tierpark bietet Einblicke in die Vielfalt Indonesiens

Do 21.03.24 | 14:59 Uhr

Im Tierpark Berlin kann seit Donnerstag die rund 3.000 Quadratmeter große Otter-Insel besucht werden. Auf der neuen Attraktion tummeln sich zwei Zwergotter, vier Hirschheber und drei Schopfmakaken, wie die Zoologischer Garten Berlin AG am Donnerstag mitteilte.

Die Insel Sulawesi, gelegen im östlichen Teil des indonesischen Archipels, ist laut Angaben des Zoos bekannt für ihre einzigartige Tier- und Pflanzenwelt sowie ihre reiche biologische Vielfalt. Mit einer Fülle von endemischen Arten beherbergt sie eine Vielzahl von Lebewesen, die nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind. Gäste des Zoos könnten diese Vielfalt an Lebensformen Indonesiens nun auch im Tierpark bestaunen, hieß es. "Sie haben die Möglichkeit, mit eigenen Augen zu sehen, welche faszinierenden Geschöpfe in unserer Welt beheimatet sind und welche unterschiedlichen Lebensweisen die Bewohner eines Ökosystems entwickelt haben", wurde Christian Kern, Zoologischer Leiter von Zoo- und Tierpark Berlin, in der Mitteilung zitiert.

Andreas Knieriem, Direktor des Zoos und Tierparks erklärt: "Nach aktuellen Hochrechnungen gibt es weltweit etwa 8,7 Millionen Arten von Pflanzen, Tieren, Pilzen, Algen und Einzellern. In unserer neuen Ausstellung werden die Gäste die Artenvielfalt entdecken und deren Geheimnis entschlüsseln können." Die Otter-Insel biete ein anschauliches Beispiel dafür, "wie jede Art auf unserem Planeten ihre ganz eigene Nische gefunden hat."