Drei Männer haben in Berlin-Kreuzberg Polizeibeamte angegriffen und sie verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden Zivilpolizisten in der Nacht auf Samstag zunächst auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern an der Einmündung Reichenberger Straße Ecke Adalbertstraße aufmerksam.