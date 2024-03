Empfangsgebäude am ZOB in Berlin eröffnet

Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Berlin ist seit Freitag ein Teil des neuen Empfangsgebäudes in Betrieb.



Im Erdgeschoss gibt es gastronomische Angebote und Sitzgelegenheiten für Fahrgäste. Die darüber liegende Ebene, in dem der Großteil des Wartebereichs liegt, ist dagegen wegen Bauarbeiten noch geschlossen.