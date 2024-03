Nach dem Bundestag beschäftigt sich nun der Bundesrat mit der geplanten Freigabe von Cannabis ab 1. April. Die Länderkammer muss dem nicht zustimmen, kann das Gesetz aber blockieren. Vor allem in der CDU in Berlin und Brandenburg regt sich Kritik.

Wie sich am Freitag das Land Berlin im Bundesrat verhalten wird, blieb bis zuletzt unklar. Das räumte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) am Donnerstag ein, als er im Landesparlament gefragt wurde, wie Berlin abstimmen werde. SPD und CDU haben sich bisher nicht einigen können, Wegner hofft nach eigener Aussage aber weiter, den Koalitionspartner auf seine Seite zu ziehen. "Solange es im Senat keine Einigkeit gibt, gilt das Prinzip, dass wir uns enthalten werden", so Wegner.

Die CDU sieht das neue Cannabis-Gesetz kritisch und will nicht zustimmen. Auch Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) hatte mehrfach Zweifel geäußert, etwa am Mittwoch im Rechtsausschuss des Parlaments. "Ich kann nur hoffen, dass dieses Gesetz - zumindest in der jetzigen Form - am 1. April nicht in Kraft treten wird", sagte sie. Sonst werde es die Justiz lahmlegen.