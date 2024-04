realistics Montag, 22.04.2024 | 08:21 Uhr

Schön, dass hier noch einmal eine Übersicht vorgestellt wurde. Das meiste werden alle wissen, denke ich mal. Dennoch gibt die Übersicht an, was so insgesamt gesehen - mit vielen kl. Schritten - so möglich ist.

Aber deutlich wird auch, dass es um Qualitäten geht, das Wasser zu nutzen und zu gebrauchen, aber auch -- mit Augenmerk sozusagen - tun, nämlich nur so 'verschmutzen', was undedingt den Reingungseffekt erzielt. Und auch vorsichtig mit Spüli & Co. sein.

Diese hochkonzentrierten Lösungen haben auch mit nur einem Spritzer eine hohe Schaumbildung/Reinigungskraft, denn so sind sie konzipiert. Wer es beherzigt, spart doppelt; beim Neukauf des Konzentrats und beim (Ab-)Spülen den Wasserverbrauch. Viel hilft nicht immer -- viel. Danach kann man mal so alles durchforsten: Wer sich darauf einlässt, wird staunen, was möglich ist.

Allen einen sonnigen (Wasser-Spar-)Tag.