Wurf aus Hochhaus - Drei-Kilo-Beutel mit Steinen verfehlt Kind in Berlin-Friedrichshain

Do 11.04.24 | 11:49 Uhr

Ein Beutel voll Steine hat einen Siebenjährigen in Berlin-Friedrichshain nur knapp verfehlt. Ein Unbekannter hatte den Sack aus einem Hochhaus in der Andreasstraße geworfen. In den vergangenen zwei Wochen gab es bereits ähnliche Vorfälle in Berlin.

Ein Unbekannter soll am Mittwochabend aus einem Hochhaus in Berlin-Friedrichshain einen Beutel voller Steine geworfen haben, der ein Kind nur knapp verfehlte. Laut Polizei wartete ein Siebenjähriger gegen 19:30 Uhr vor dem Haus in der Andreasstraße auf seine Mutter. Plötzlich schlug unmittelbar neben ihm der etwa drei Kilogramm schwere Steinbeutel ein. Der Junge schaute soll daraufhin nach oben geschaut haben und ein sich schließendes Fenster in der zwölften Etage beobachtet haben. Die von der Mutter alarmierten Einsatzkräfte konnten im Gebäude allerdings keine tatverdächtige Person ausfindig machen. Das Kind blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung auf.

Ähnliche Vorfälle innerhalb von 14 Tagen

In den vergangenen Wochen gab es bereits ähnliche Vorfälle in Berlin. Vor knapp einer Woche hatten ein 29-Jähriger und ein 30-Jähriger einen Fernseher und ein Fahrrad aus der achten Etage eines Hochhauses in Lichtenberg geworfen. Dabei war niemand verletzt worden. Die Polizei nahm die zwei Männer in Gewahrsam. Vor zwei Wochen hatten Unbekannte ebenfalls in Lichtenberg Flaschen aus einem Hochhaus geworfen und dabei knapp ein Kleinkind verfehlt. Die Flaschen schlugen aus großer Höhe unmittelbar neben dem vierjährigen Mädchen auf, das gerade mit seiner Mutter den hinteren Eingang des Hauses benutzen wollte, wie die Polizei mitteilte. Die Mutter hatte anschließend vier Jugendliche angesprochen, die aus dem Haus kamen. Diese verließen den Ort schnell und konnten von der später eintreffenden Polizei nicht ausfindig gemacht werden.