Imkerverband will Ausbreitung der Asiatischen Hornisse in Berlin verhindern

Der Berliner Imkerverband will verhindern, dass die Asiatische Hornisse sich auch in der Hauptstadt ausbreitet, denn sie bedroht Bienenvölker. In Schulungen für Naturinteressierte ab Mai sollen mehr Menschen für die invasive Art sensibilisiert werden.

Honigernte lief in Brandenburg gut, in Berlin eher durchwachsen

Im Südwesten Deutschlands sei die Art bereits sehr weit verbreitet, so der Imkerverband. In Berlin wurde das Insekt im vergangenen Jahr erstmals nachgewiesen. Ein Tier wurde in einem Restaurant in Schöneberg entdeckt.

Die sogenannte Vespa velutina ist im Vergleich zur Europäischen Hornisse etwas kleiner und hat einen überwiegend schwarzen Körper sowie einen schwarzen Kopf mit gelber Vorderseite und leuchtend gelbe Beine. Sie nistet in hohen Baumkronen.

Keinesfalls dürften Hornissen bei Verdacht einfach getötet werden, betont der Nabu. Sehr oft liege eine Verwechslung mit der heimischen Art vor, die streng geschützt sei.