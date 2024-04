Ab dem 15. April erneuern die Berliner Wasserbetriebe auf einem Abschnitt von zwei Kilometern zwischen dem S-Bahnhof Landsberger Allee und der Vulkanstraße die Trink- und Abwasserrohre. Die dort liegenden Rohre sind laut Wasserbetrieben mittlerweile teils 130 Jahre alt.

"Diese Leitungen haben nun wirklich ihren Lebensabend erreicht und bevor sie kaputt gehen, wollen wir sie gegen Neubauten austauschen", so Natz. Das dauert ihm zufolge vor allem deshalb so lange, weil das Trinkwasser auch während der Bauarbeiten weiter fließen muss. "Wir können immer nur in kleinen Abständen arbeiten, in denen eine neue Leitungen verlegt werden und dann der Umschluss von den alten auf die neuen Leitungen erfolgt", erklärt er.

Die Landsberger Allee ist nach Angaben der Wasserbetriebe eine der wichtigsten Lebensadern für die Wasserversorgung der Stadt. Allein durch die Trinkwasserrohre fließen der Mitteilung zufolge etwa elf Prozent des Berliner Wasserbedarfs - vor allem für Teile von Mitte, Friedrichshain, Lichtenberg, Prenzlauer Berg und Weißensee.