Die Berliner Polizei hat am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen. Laut einer Mitteilung stand der 32-Jährige gegen 16:15 Uhr in der Littenstraße in Berlin-Mitte kurz davor, einen 78-Jährigen um dessen Wertsachen zu erleichtern.

Ein Anrufer hatte sich dem Senior gegenüber am Telefon als Polizeibeamter ausgegeben und ihm mitgeteilt, dass ein Angehöriger einen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution für dessen Freilassung aufgebracht werden müsse. Diese sollte dem 32-jährigen Kurier ausgehändigt werden.