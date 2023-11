Von Lübeck über Hamburg, Düsseldorf, Köln und Wuppertal bis nach Berlin - überall fallen Betroffene auf solche "Blüten" rein. 2,7 Millionen Euro Falschgeld wurden 2022 in Deutschland sichergestellt. Dieses Jahr sind es jetzt schon über 2,9 Millionen Euro. Und: Die Fälschungen werden immer besser. Auf den ersten Blick sind die Blüten von den Originalen oft nicht zu unterscheiden.

Auch der Berliner Sascha W. ist mit Falschgeld betrogen worden. Über das Online-Verkaufsportal "Kleinanzeigen" bot er sein Handy zum Verkauf an, eine Interessentin kam noch am selben Tag zu ihm, um das Smartphone zu kaufen. 625 Euro zahlte die Käuferin in bar - und erst zu spät entdeckte W., dass es sich bei den Scheinen um Falschgeld handelte.

"Hätte ich mir in dem Moment, in dem ich das Geld erhalten habe, die Zeit genommen, hätte es mir auffallen können", so der Köpenicker gegenüber dem rbb-Verbrauchermagazin Super.Markt. Die Scheine seien seltsam geknickt gewesen und hätten sich anders angefühlt, erklärt er.