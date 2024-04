toberg Freitag, 19.04.2024 | 19:23 Uhr

>"Uber und Co passen Ihre Preise an und sind zeitweise erheblich teurer als ein Taxi."

Das hängt bei denen immer von der Nachfrage, Wochentag und Uhrzeit ab. Hab ich auch schon bemerkt. Ist fast wie mit Preisen an der Tanke. Ich hab mich schon 2x mit Uber angeschmiert. Der Fahrer wusste nicht, wo es lang geht, Verständigung war schwer und das Auto innen sah aus Schweins. Ordentliches Taxigewerbe hat kalkulierbare Preise, man ist auch schnell auf dem kürzesten Weg am Ziel und ehrlich... innerhalb der Stadt auch nicht so viel teurer. Ich fühle mich in nem richtigen Taxi immer wohler.