CD Donnerstag, 18.04.2024 | 07:10 Uhr

Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview. Ich lebe seit fast 30 Jahren in einem Altbau mit Erker, an dessen Ansatz schon seit Jahren ein langer Riss zu sehen sind (im Innern des Erkers), da wo der Balkon an den Erker grenzt. Ich hatte der Hausverwaltung damals Bescheid gegeben und es kam auch jmand, sich das ansehen, angeblich wäre das nichts. Aber ic bin nun doch skeptisch, ob da nicht womöglich was heruntergespielt wurde? Der Riss zieht sich in leichten Zacken von der Decke bis zum Fußboden. Das Haus ist ca. Baujahr 1906... Muss ich mir nun Sorgen machen?