RE 5, RB 20 und RB 32: Große Einschränkungen zwischen Oranienburg und Berlin

Aufgrund einer Streckensperrung bei Birkenwerder ist der Zugverkehr zwischen Berlin und Oranienburg beeinträchtigt. Betroffen sind die Linien RE5, RB20 und RB32. Die Züge der RE5 (Rostock Hbf/Neustrelitz Hbf - Berlin Südkreuz) entfallen zwischen Oranienburg und Berlin Südkreuz in beide Richtungen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Oranienburg und Berlin Gesundbrunnen ist eingerichtet. Die Züge der RB20 (Oranienburg - Potsdam Griebnitzsee) entfallen zwischen Oranienburg und Hohen Neuendorf West in beide Richtungen. Zwischen Oranienburg und Hennigsdorf steht Ihnen alternativ die OVG-Buslinie 824 zur Verfügung. Weiterhin können Sie von Oranienburg die Busse des Ersatzverkehrs der S-Bahn benutzen. Die Züge der RB32 (Oranienburg - Schönefeld (bei Berlin)) entfallen zwischen Oranienburg und Lichtenberg in beide Richtungen. Von Oranienburg können Sie die Busse des Ersatzverkehrs der S-Bahn benutzen. Innerhalb Berlins benutzen Sie als Ersatz die Züge der S-Bahn. Die Strecke bleibt voraussichtlich bis Mittwochfrüh gesperrt, sagte ein Bahnsprecher dem rbb.