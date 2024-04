Nur elf Bundesländer beteiligen sich am diesjährigen Blitzermarathon ist Deutschland in unterschiedlicher Form – darunter Brandenburg. Die Aktionswoche gegen überhöhte Geschwindigkeit beginnt am Montag und gipfelt am Freitag, 19. April, mit besonders intensiven Kontrollen. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Innenbehörden und Landespolizeien.

Berlin, Bremen, Niedersachsen, das Saarland und Sachsen verzichten auf eine Teilnahme. Thüringen, Bayern und Brandenburg beteiligen sich nur am Blitzermarathon am 19. April; Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein nur an der sogenannten Speedweek ohne Höhepunkt am Freitag. Mecklenburg-Vorpommern dehnt die Aktion sogar auf einen ganzen Monat aus. Die komplette Woche wird in Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, Hessen, Hamburg und Baden-Württemberg verstärkt gegen Geschwindigkeitsübertretungen vorgegangen.