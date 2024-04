Bei einer großangelegten Blitzer-Aktion hat die Polizei in Brandenburg am Freitag insgesamt 2.094 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. "An der Kontrollaktion beteiligten sich 286 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die an 131 Stellen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer kontrollierten", beschrieb ein Sprecher der Polizei am Samstag die Aktion. Unter der Woche hatten die Beamten bereits verstärkt den Güterverkehr kontrolliert.