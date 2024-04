Deutsche Bahn verbietet Kiffen an Bahnhöfen

Trotz der Freigabe von Cannabis darf an Bahnhöfen und auf Bahnsteigen in Deutschland auch künftig nicht gekifft werden. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstag dem rbb. Das Unternehmen werde seine Hausordnung "zeitnah" entsprechend ändern.

Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" (Bams) berichtet. Demnach sollen ab der kommenden Woche Verbotsplakate angebracht werden. In den dafür gekennzeichneten Bereichen an den Bahnhöfen dürfe weiterhin Tabak geraucht werden.