Die Pünktlichkeit der Regionalzüge in Berlin und Brandenburg hat im vergangenen Jahr erneut abgenommen. Bei der Bahn verkehrten die Züge im Schnitt zu 87,3 Prozent fahrplanmäßig, wie Brandenburgs Verkehrsministerium in Potsdam auf eine große Anfrage der Linksfraktion im Landtag mitteilte.

S-Bahnen in Berlin deutschlandweit mit am pünktlichsten

Auch im S-Bahn-Verkehr nahmen die Verspätungen abermals zu. 2023 fuhren 93,6 Prozent der Züge pünktlich, im Jahr zuvor waren es 95 Prozent, 2021 sogar 96 Prozent. Auch bei der S-Bahn war 2020 das pünktlichste Jahr in der jüngeren Vergangenheit mit einer Quote von 97,1 Prozent.

Laut der Ministeriumsantwort sind Regionalzüge mit einer Verspätung von bis zu 4:59 Minuten noch als pünktlich in die Statistik eingegangen, erst ab fünf Minuten als verspätet. Bei der S-Bahn wurden Züge mit einer Verspätung von bis zu 3:59 Minuten am jeweiligen Halt noch als pünktlich gewertet.

Die wenigsten Verspätungen im Regionalverkehr der Bahn ereigneten sich seit 2019 auf den Linien RB35, RB73 und RB74. Die Züge fuhren laut Ministerium allein auf kurzen Fahrstrecken. Dagegen sei es auf den Linien RE2, RE5 und RE7 zu deutlich mehr Verspätungen gekommen. Diese Bahnen verkehrten auf langen Laufwegen, auf denen auch zahlreiche Züge des Fern- und Güterverkehrs unterwegs waren.

Im S-Bahn-Netz schnitten die Linien S1, S2, S25, S3, S47 und S9 bei der Pünktlichkeit am besten ab. Die niedrigsten Werte wiesen die Ringlinien S41, S42 auf. Diese beiden Linien sowie die S47 und die S85 verkehren ausschließlich in Berlin. Allerdings gilt das S-Bahnnetz in der Berliner Metropolregion als pünktlichstes in Deutschland.