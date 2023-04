S-Bahnen in Berlin deutschlandweit mit am pünktlichsten

In dem Antwortschreiben des Ministeriums auf eine Anfrage von grünen Bundestagsabgeordneten werden die zehn leistungsstärksten S-Bahn-Netze miteinander verglichen. Demnach lag die Pünktlichkeit der Züge im Berliner Netz, genau wie in Hamburg, im zweiten Halbjahr 2022 bei 97,3 Prozent. Dahinter folgen die S-Bahnen Mitteldeutschland mit 95,8 und Stuttgart mit 90,8 Prozent. Schlusslicht bilden die S-Bahnen von Rhein-Ruhr (83,4) und Köln (82,5 Prozent).

Die S-Bahnen in Berlin und Hamburg sind von allen S-Bahnen in Deutschland die pünktlichsten. Das geht aus einem Schreiben des Bundesverkehrsministeriums hervor, das dem rbb vorliegt.

Zugrunde gelegt wurde dem Ministeriumsschreiben zufolge der bei der Deutschen Bahn einheitlich geltende "Pünktlichkeitsschwellenwert" von fünf Minuten und 59 Sekunden. Das bedeutet, dass Züge, die weniger als sechs Minuten zu spät kommen, noch als pünktlich gelten. In Berlin haben VBB und Deutsche Bahn in ihren S-Bahn-Verträgen allerdings strengere Maßstäbe vereinbart. So gilt etwa auf dem Ring ein Zug als unpünktlich, wenn er sich um eine Minute oder mehr verspätet. Sind Züge nach dieser Vorgabe unpünktlich, werden die Zuschüsse des Landes an die Bahn gekürzt.

Am einen Ende des Zugs ein Pulk, am anderen gähnende Leere: Damit soll ab Mai Schluss sein - die Bahn will dann die Auslastung der Züge anzeigen, Fahrgäste besser verteilen und so pünktlicher werden - in Berlin zunächst nur auf einer S-Bahn-Strecke.

Aus dem Schreiben des Bundesverkehrsministeriums geht auch hervor, wie viele Störungen es in den S-Bahn-Netzen gab. Hier gehört Berlin zu den S-Bahn-Netzen, in denen es vergleichsweise häufig Probleme mit der Leit- und Sicherungstechnik gab - wie beispielsweise Signalstörungen. So gab es in Köln im zweiten Halbjahr 2022 insgesamt 1004 solcher Störungen, gefolgt von der S-Bahn Rhein-Neckar mit 906. Berlin landet mit 819 Störungen auf dem vierten Platz hinter der S-Bahn Rhein-Main mit 881.

Nur rund halb so viele Störungen gab es dagegen in Hamburg und Mitteldeutschland. Bei der Zahl der Weichenstörungen in diesem Zeitraum liegt die Berliner S-Bahn mit 121 Vorfällen im Mittelfeld.