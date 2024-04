Die Täter haben es vor allem auf Senioren abgesehen, sie geben sich am Telefon als Familienangehörige aus und nutzen teils massive psychologische Druckmittel. In Brandenburg gibt es immer mehr Fälle von Betrug durch den "Enkeltrick".

Die Polizei in Brandenburg hat im vergangenen Jahr rund 1.520 Betrugsfälle mit dem sogenannten Enkeltrick registriert. Das sind knapp 60 Prozent mehr gemeldete Delikte als im Jahr zuvor, wie aus der Antwort des Innenministeriums in Potsdam auf eine Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Uwe Adler hervorgeht. Im Jahr 2019 lag die Zahl der erfassten Straftaten noch bei rund 520.

Der gelernte Kriminalbeamte Adler verweist in seiner Anfrage auf eine in den letzten Monaten vermehrt registrierte neue Masche des "Enkeltrick-Betruges", den "Kaution-Trick". Dabei geben sich die Betrüger bei ihren Telefonanrufen insbesondere bei älteren Menschen als Staatsanwälte oder Polizisten aus und behaupten, dass Kinder der Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten. Eine Gefängnisstrafe könne aber durch Zahlung einer Kaution vermieden werden, die noch am selben Tag abgeholt werden soll.



Bei der bislang bekannten Variante dieser Betrugsform, dem "Enkeltrick", geben sich die Täter bei ihren Telefonanrufen als Verwandte des Opfers aus. Unter Vorspiegelung einer Notsituation wird der Geschädigte veranlasst, einen bestimmten Geldbetrag an den Täter zu zahlen.