Sönmez sagt nun allerdings, er habe sehr wohl im Januar die ersten Schritte eingeleitet, um bereit zu sein für die Planungen des "MyFests". Er habe mit dem zuständigen Polizeiabschnitt gesprochen und sich versichern lassen, dass sein Sicherheitskonzept aus früheren Jahren weiterhin genehmigungsfähig sei. Auch beim Innensenat habe er sich erkundigt und positive Rückmeldung erhalten.

"Nach unserer und meiner Bewertung liegt es an der Bürgermeisterin Clara Herrmann, dass das MyFest auch in diesem Jahr nicht stattfindet. Sie hat schlicht kein Interesse, dass dieses traditionsreiche MyFest wiederauflebt", schreibt Sönmez in einem Brief an rbb|24 und andere Medien. Im vergangenen Jahr habe er die Planungen noch engagiert vorangetrieben und sei gescheitert. In diesem Jahr habe er auch ein bisschen abgewartet, "ob vom Bezirk was kommt", das war nicht der Fall. Bevor er die Sondergenehmigungen - wie in der Vergangenheit üblich - tatsächlich beantrage, so Sönmez, brauche er zumindest eine Zusage vom Bezirk, dass die finanzielle Unterstützungen (wie in der Vergangenheit) erfolgen wird. Sonst gehe er als gemeinnütziger Verein ein zu großes Risiko.

Da kein Signal vom Bezirk kam und er familiäre Probleme hatte, seien ihm diese dann wichtiger gewesen, sagt Sönmez im Telefongespräch mit rbb|24 auf die Frage, wieso er die Planungen in diesem Jahr nichtmehr genau so energisch wie im Vorjahr betrieben habe.