Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Gesundbrunnen am Montagabend sind mehrere Schüsse gefallen.

Wie eine Polizeisprecherin dem rbb am Dienstagmorgen sagte, wurde dabei ein 34-Jähriger am Oberschenkel verletzt. Der Mann war demnach in der Reinickendorfer Straße mit einem 27-Jährigen in Streit geraten. Als eine Zeugin versucht habe zu schlichten, habe der 27-Jährige eine Waffe gezogen und dreimal geschossen.

Laut Polizei flüchtete der mutmaßliche Schütze. Beamte durchsuchten später eine Wohnung, in der der Tatverdächtige gemeldet ist, trafen ihn dort aber nicht an. Was den Streit ausgelöst hat, wird noch von der Polizei ermittelt. Zuerst hatte die "B.Z." [bz-berlin.de] darüber berichtet.