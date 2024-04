Auf dem Hochschulcampus in Potsdam-Golm ist am Montag offiziell der Grundstein für eine neue Wohnanlage gelegt worden. 423 Wohnplätze sollen im neuen Wohnheim "Golm II" entstehen. Die Fertigstellung ist für das Wintersemester 2025/26 geplant.

Das Studentenwerk Potsdam investiert nach eigenen Angaben 37 Millionen Euro in das Bauvorhaben, die Hälfte bezahlt das Land Brandenburg. Die Hauptaufgabe der zwei schlichten Gebäude sei es, "so viel wie möglich dringend benötigten Wohnraum zu schaffen – und architektonische Wunderwerke werden wir vielleicht später mal errichten", sagte der Geschäftsführer des Studentenwerks Potsdam, Peter Heiß, dem rbb.

Im vergangenen Jahr habe die durchschnittliche Warmmiete für möbierten Wohnraum beim Studentenwerk Potsdam 288 Euro betragen, so Peter Heiß. "Im Moment ist, wer als Studierender in Potsdam sucht, bei 550 Euro aufwärts", sagte Peter Heiß. "Es wird zunehmend schwerer und auch eine Sozial-Auslese für Studierende, die in Potsdam studieren wollen und auf Wohnraum angewiesen sind."

Im Oktober startet das Wintersemester an den Universitäten in Berlin und Brandenburg. Dafür kommen auch viele neue Studierende in die Region. Welche Kosten sie hier erwarten, hat Lukas Kuite zusammengefasst.

Zwar sind neben dem Bauprojekt in Potsdam-Golm noch weitere Wohnheimplätze in Planung. So sollen bis zum Herbst 2027 in zentraler Potsdamer Lage 80 Plätze für Studierende gebaut werden. Außerdem kann das Studentenwerk zukünftig im Bornstedter Feld als Generalmieter 197 Plätze für Studierende verwalten.

Von ihrem Ziel aber, 20 Prozent Wohnraum für Studierende zu schaffen, ist die Landesregierung damit noch weit entfernt.