Erhebliche Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr auf der A100: Ein umgekippter Lkw sorgt an der Anschlussstelle Kurfürstendamm für eine Vollsperrung in Richtung Wedding.

Wie die Polizei mitgeteilt hat, ist an der Anschlussstelle Kurfürstendamm ein LKW in die Leitplanke gefahren und umgekippt. Der Fahrer wurde ersten Erkenntnissen nach nur leicht verletzt, andere Fahrzeuge waren offenbar nicht in den Unfall verwickelt.



In Richtung Wedding waren zunächst die rechte und mittlere Spur der Autobahn gesperrt, mittlerweile ist sie nach Angaben der Verkehrsinformationszentrale komplett dicht. (Stand 08:00 Uhr).