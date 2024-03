Drei Menschen sind am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Tempelhof verletzt worden. Wie eine Polizeisprecherin dem rbb am Morgen sagte, waren ein Lkw und ein Auto beteiligt. Der Laster sei umgekippt und der Fahrer eingeklemmt worden.

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Alboinstraße/Schöneberger Straße. Die Kreuzung sowie umliegende Straßen sind derzeit gesperrt, ebenso die Aus- und Abfahrten Alboinstraße der Stadtautobahn A100.