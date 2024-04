Drei Jahre nach dem Mord an einer Kosmetikerin in Berlin-Charlottenburg ist am Dienstag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann soll zwischen dem 31. März und dem 1. April 2021 die damals 50-jährige, ihm bekannte Frau in ihrer Wohnung am Kurfürstendamm getötet haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.