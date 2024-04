Weil sie als Office-Managerin einer Immobilienfirma rund 130.000 Euro auf eigene Konten überwiesen hatte, ist eine 49-Jährige zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach die Frau am Mittwoch des gewerbsmäßigen Betrugs in 25 Fällen schuldig. Obwohl sie wegen ähnlicher Taten vorbestraft sei, habe sie sich erneut an Firmenkonten bedient, so das Gericht.



Die Frau hatte laut Anklage zwischen Mai und September 2023 bereits bezahlte Rechnungen den Geschäftsführern erneut zur Zahlungsfreigabe vorgelegt. Die Betrugsserie durch Doppelbuchungen begann den Ermittlungen zufolge nur eine Woche nach ihrem ersten Arbeitstag in der Immobilienfirma in Berlin-Charlottenburg. Bei dem Schwindel habe sie behauptet, die erste Überweisung habe wegen technischer Defekte nicht ausgeführt werden können. Die schließlich auf ihre eigenen Konten transferierten Beträge lagen Ermittlungen zufolge zwischen knapp 900 Euro und rund 9.400 Euro.