Nach den sommerlichen Temperaturen über die Ostertage kann zwei Wochen später in Brandenburg nachts zu Bodenfrost kommen. So werden in Ostbrandenburg in den kommenden Tagen Mindesttemperaturen von bis zu -2 Grad erwartet. Da viele Bäume schon geblüht haben oder gerade blühen, könnte der Frost fatale Folgen für die Obsternte haben.

"Das ist schon eine kritische Zeit jetzt, wenn die Wettervorhersagen so bleiben. Letzte Nacht hatten wir in den frühen Morgenstunden bei uns in Müncheberg -1 Grad", sagte Tobias Hahn, technischer Leiter der dortigen Obstbaumversuchsstation, am Mittwoch dem rbb. "Da passiert noch nichts. Das Problem ist, wenn es über mehreren Stunden deutlich unter null fällt. Dann erfrieren sowohl die Blüten als auch die Jungfrüchte."