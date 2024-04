Die Hochschule der Polizei in Oranienburg (Oberhavel) hat am Freitag Richtfest für neue Unterkünfte für Anwärterinnen und Anwärter gefeiert. Auf dem Gelände der ehemaligen Polizeiwache entstehen Wohnungen für 400 Studierende. Die Kosten für das Bauprojekt liegen bei rund 43 Millionen Euro.

Hochschulpräsidentin Heike Wagner sagte Antenne Brandenburg vom rbb, der Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten sei in den vergangenen Jahren extrem gestiegen. Das liege daran, dass die Mieten in der Stadt gestiegen seien. Durch die Nähe zu Berlin und einem guten Nahverkehrsangebot stünden die Polizeianwärter in Konkurrenz zu vielen, die dort eine Wohnung suchen. Daher sei es notwendig, Unterkünfte zu schaffen, die für die Anwärter bezahlbar und in der Nähe der Hochschule sind.

Um das Wohnheim wurde lange gerungen. Die Hochschule der Polizei Brandenburg befindet sich seit 2006 in Oranienburg. Ein Wohnheim für die hier auszubildenden und studierenden Polizeianwärter und -anwärterinnen ist bereits seit dieser Zeit geplant.