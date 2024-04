Die Stadt Potsdam will die Straße "Zu den drei Mohren" neu benennen. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am Mittwochabend, dass sie den Namen der Potsdamer Keramikkünstlerin Carola Buhlmann tragen soll, die in dem Hof "Drei Mohren" jahrzehntelang lebte und arbeitete. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" hatten zuvor darüber berichtet.



Die Straße "Zu den drei Mohren" ist eine kleine Stichstraße im Stadtteil Neu Fahrland am Fahrlander See. Die Fraktion "Die Andere" hatte den Antrag gestellt, sie umzubenennen und begründete dies so: "Der Begriff Mohr wird seit mehr als 70 Jahren öffentlich wegen seines rassistischen und stereotypen Gehaltes kritisiert." Der Vorschlag der Freien Fraktion, die Straße in "Zu den Drei Mooren" umzubenennen, wurde abgelehnt. Ihr Antrag, Carola Buhlmann in den Straßennamenpool der Stadt aufzunehmen, wird nun umgesetzt.