Die Osterferien enden am kommenden Wochenende in acht Bundesländern. Der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC) prognostiziert deshalb, dass es auf den Autobahnen "lebhaft zugehen" wird, wie er am Dienstag mitteilte.

Die Ferien enden in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen und Thüringen. In Schleswig-Holstein und Hessen dauern sie weiter an. Die größten Behinderungen erwartet der ADAC am Samstag- und Sonntagnachmittag.