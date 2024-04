In Berlin-Neukölln ist am Mittwochabend ein junges Paar angegriffen und leicht verletzt worden.



Wie die Polizei dem rbb mitteilte, wurden ein 16-jähriges Mädchen und ihr 24-jähriger Begleiter in Britz auf dem Weg zu ihrem Auto überfallen. Die Jugendliche gab an, von den Tätern getreten worden zu sein, der junge Mann wurde durch Schnitte oder Stiche mit einem Messer leicht verletzt.