Die Wetteraussichten am Wochenende in Berlin und Brandenburg versprechen Sonne und warme Temperaturen mit bis zu 27 Grad Celcius in der Spitze. Am Freitag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Zum Nachmittag hin kann es im Norden Brandenburgs gelegentlich zu vereinzelten Schauern kommen, im Süden bleibt es insgesamt freundlicher. Von Nord nach Süd sind Temperaturen zwischen 18 und 21 Grad Celsius möglich.

Zum Abend hin wird es allerdings verbreitet nass in Berlin und Brandenburg. Dabei sind einzelne Gewitter, lokal auch Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Von der Prignitz bis zur Uckermark sind orkanartige Böen und kurzlebige Tornados nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Samstag bleibt es meist trocken. In den östlichen Landesteilen sind noch Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken bis auf neun Grad.