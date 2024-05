Missachtung unserer Werte Mittwoch, 22.05.2024 | 11:46 Uhr

Du und ich, wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich selbst zu verletzen.



Es schmerzt und macht mich traurig. Was kann ich gegen diesen Hass tun? Was ist in den Herzen, den Köpfen dieser Menschen nur passiert, dass Sie anderes Leben in Deutschland nicht achten können und entmenschlichen? Das man immer eine Relativierung parat hat, um bestimmte Menschen nicht respektieren zu wollen in ihrer menschlichen Würde? Das man stigmatisiert, weil eine bestimmte Religion anderen nicht gefällt? Was sind das für Menschen, die vollkommen ausblenden, was den vielen jüdischen Menschen, Frauen und Kindern, passiert ist? Immer wieder? Wie kann man so unreflektiert agieren? Die keine Scham in Anbetracht der vielen Geiseln haben?

So fing es damals auch an, eine Hetzjagd und alle sahen zu, sahen weg oder machten mit. Ich möchte das wir lauter werden und uns vor alle jüdischen Mitbürger stellen. Seid laut, gegen Antisemitismus und Hass. Seid jetzt laut, es geht um uns alle.