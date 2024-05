Kurz vor der Europawahl sind Menschen in vielen Städten in Deutschland aufgerufen, für eine engagierte Klimapolitik auf die Straße zu gehen. In Berlin waren es am Freitag mehrere Tausend Menschen und auch in Brandenburg gab es mehrere Demonstrationen.

Mehrere Tausend Menschen demonstrieren seit Freitagmittag in Berlin gegen einen Rechtsruck in Europa und für eine engagiertere Klimapolitik. Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" hat bundesweit in zahlreichen Städten zum "Klimastreik zur EU-Wahl" aufgerufen.

Die Polizei hat dem rbb mitgeteilt, dass rund um das Brandenburger Tor etwa 8.600 Demonstranten gezählt wurden. Die Organisatoren sprachen von 13.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

In rund 100 Städten in Deutschland sind am Freitag ähnliche Proteste geplant, so auch in mehreren Städten in Brandenburg. Nach rbb-Informationen waren es in Potsdam etwa 300 Teilnehmer und in Eberswalde (Barnim) rund 50. In Cottbus gab es eine Fahrraddemo mit ebenfalls etwa 50 Teilnehmenden.