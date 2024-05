Ein Drittel der Berliner Haushalte muss mehr Geld für die Wohnungsmiete aufbringen, als es sich eigentlich leisten kann. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die der Berliner Mieterverein in Auftrag gegeben hat.

Auf Basis des Berliner "Mikrozensus Wohnen" untersuchte das Forschungsinstitut Asum in einer repräsentativen Studie, wie hoch die Mietbelastungen für Haushalte unterschiedlichen Einkommens sind. Demnach müssen rund ein Drittel der der Haushalte in der Stadt durchschnittlich 45 Prozent ihres Netto-Einkommens für die Bruttokaltmiete ausgeben. Asum bietet auch Mieterberatung an.