JackieBrown wegausberlin Mittwoch, 29.05.2024 | 13:21 Uhr

"Notunterkünfte? In Tegel?" Woher haben Sie diese (Falsch-)Information; im Text steht nichts davon. Natürlich gleich Politik + Staat beschimpfen. Wichtig war, den Menschen sofort + sehr schnell zu helfen. Das ist bzw. war eine Ausnahmesituation, die zwangsläufig mit enormen Koordinierungsaufwänden verbunden ist. Und zwar alles gleichzeitig/parallel, nicht nur die Unterbringung. Aber allein diese bedeutet bei einem Wohnhaus dieser Größe einen erheblichen logistischen Aufwand, damit alle - die nicht privat unterkamen - bis zum Abend erstmal ein Dach über dem Kopf haben. "Notunterkünfte" sind, wie der Name schon sagt, für Notfälle vorzuhaltene Unterkünfte. Egal, ob Hochwasser im Ahrtal, Wasserrohrbruch, Brand etc. Sollten Sie von sich denken, es besser zu können + wissen, gern, der Weg in die Kommunalpolitik steht Ihnen frei.(Sie werden überrascht sein, wie schwer es ist, schnell gemachte Forderungen, die zusätzliches Geld kosten - "Hotel" -, umzusetzen, sobald Sie die Kassenlage kennen.)