Am Berliner S-Bahnhof Oranienburger Straße hat sich am Mittwochnachmittag offenbar ein Tötungsdelikt ereignet: Eine Person wurde nach rbb-Informationen vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Die Mordkommission ermittelt.

In Berlin-Mitte ist eine Person am S-Bahnhof Oranienburger Straße unter einen Zug geraten und gestorben. Wie eine Polizeisprecherin dem rbb am Mittwochnachmittag sagte, besteht der Verdacht eines Tötungsdelikts. Ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden.



Nach rbb-Informationen ermittelt eine Mordkommission. Demnach soll eine Person vor den Zug gestoßen worden sein. Die Feuerwehr war mit mehr als 30 Einsatzkräften vor Ort. Entgegen ersten Informationen der Feuerwehr haben die Kräfte die Leiche nicht geborgen. Die Einsatzstelle sei inzwischen der Polizei übergeben worden, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb am Abend.



Der S-Bahnverkehr ist zwischen Potsdamer Platz und Nordbahnhof auf den meisten Linien unterbrochen, wie die S-Bahn auf X mitteilte.