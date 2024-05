Die Bilder haben selbst Stephan Natz, Pressesprecher bei den Berliner Wasserbetriebe (BWB), kurz aufschrecken lassen. Dabei weiß er, dass Rohrbrüche in Berlin wie in jeder anderen Großstadt an der Tagesordnung sind. Und er weiß, dass spektakuläre Bilder von einer überschwemmten Neuköllner Sonnenallee sein Telefon heiß laufen lassen werden. Und, dass er in den kommenden Stunden und Tagen in unterschiedlichen Ausformungen folgende Frage beantworten muss:

Wer die Bilder des Wasserrohrbruchs an der Sonnenallee vom Dienstag sieht, könnte meinen, eine Flutkatastrophe hätte Neukölln heimgesucht. Aus dem Boden schießen Tausende Liter Wasser an die Oberfläche, Minuten später ist aus der Kreuzung an der Sonnenallee / Ecke Braunschweiger Straße ein kleiner See geworden.

Ein 100 Jahre altes Wasserrohr hat am Dienstag eine Überschwemmung in Neukölln verursacht. Dutzende Menschen wurden evakuiert, ein Haus muss von Statikern überwacht werden. Die Sonnenallee ist derzeit nur in Richtung Süden befahrbar.

"Aus unserer Sicht ist das Ding nicht mal spektakulär", sagt Natz, "spektakulär sind aber vor allem die Bilder. Es gibt immer wieder spektakuläre Rohrbrüche, meistens nimmt davon aber niemand Notiz."

Über 500 Mal im Jahr kommt es laut BWB in Berlin zu einem Rohrbruch im Trinkwassernetz. In diesen Fällen rückt dann der Entstörungsdienst der Wasserbetriebe aus. So ist es auch am Dienstagmorgen. Um 6:21 geht in der Funkleitstelle der BWB die Meldung von massivem Wasseraustritt an der Sonnenallee ein. Ungefähr 40 Minuten später - um kurz nach 7:00 Uhr - fließt kein Wasser mehr.

Im riesigen Berliner Rohrnetz sind alle paar Meter unterirdische Armaturen angebracht, sogenannte "Schieber", oder auch "unterirdische Wasserhähne", wie Natz es verständlich auszudrücken versucht. Damit könne ein beschädigter Abschnitt einer Leitung vom Rest des Netzes isoliert werden, indem dort von beiden Seiten der Zufluss abgedreht wird. Diese "Schieber" sind von der Oberfläche aus zu bedienen. "Die Hauptaufgabe heißt erstmal: Schaden abwenden", sagt Natz.

Danach müsse entschieden werden, wie mit dem Schaden weiter umzugehen sei. In manchen Fällen könnten Schäden an Rohren punktuell repariert werden, in anderen Fällen lohne es sich aber mehr, ein längeres Teilstück komplett auszuwechseln. "So machen wir aus dem Schaden eine Investition", sagt Natz. So wurde es auch im Falle des Rohrs an der Sonnenallee entschieden. Die Leitung hier stammt aus dem Jahr 1908. Rund 40 Meter Leitung würden nun ausgetauscht, auch zwei Bäume müssten dafür gefällt werden. Natz geht von einer vierwöchigen Baustelle aus. Die Arbeiten übernimmt eine Baufirma im Auftrag der BWB.