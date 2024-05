Ex-Thaiboxmeister zu sieben Jahren Haft wegen Mordes an Sexarbeiterin verurteilt

Ein ehemaliger Thaiboxmeister ist nach einem tödlichen Überfall auf eine Frau in einem Wohnungsbordell zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den 47-Jährigen am Dienstag des Raubes mit Todesfolge schuldig. Der Mann habe dem 55 Jahre alten Opfer Verletzungen zugefügt, allerdings sei ein Tötungsvorsatz im Prozess nicht festgestellt worden, hieß es im Urteil. Ein 35-jähriger Mitangeklagter wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Er sei an der Planung beteiligt gewesen und habe während der Tat vor dem Haus gewartet.