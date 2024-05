Sie sind zu finden an der Burger Chaussee, am Nordring oder auch mitten in der Innenstadt: In Cottbus sind momentan manche Sträucher in unheimliche weiße Netze eingesponnen - durch Gespinstmotten.



"Dieses Phänomen haben wir seit mehreren Jahren", sagt Bianca Zimmer, Pflanzenschutzexpertin vom Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung (LELF). Grund für das vermehrte Auftreten seien vor allem die milden, schneearmen Winter und die warmen Sommer der letzten Jahre.

Gespinstmotten finden sich nicht nur an Sträuchern, einige Arten befallen auch Apfel-, Birnen- oder Pflaumenbäume. Laut Nabu gibt es in Westeuropa neun Arten von Gespinstmotten, die sich auf verschiedene Nahrungspflanzen spezialisiert haben.



Im April sind die Tierchen oft nur wenige Millimeter groß und kaum zu erkennen. Jetzt, Ende Mai, sind die gelben Raupen mit ihrem Werk fast nicht zu übersehen. "Darum würde ich empfehlen, dass Leute, die einen Garten haben, in den nächsten Tagen ihre Bäume mal kontrollieren", sagt Zimmer.