Ein mit Bier beladener Lkw ist am Donnerstagabend auf der A10 bei Falkensee (Havelland) von der Straße abgekommen und umgekippt. Bei dem 37-jährigen Fahrer wurde danach ein Atemalkoholwert von 3,09 Promille gemessen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte die Polizei bei der ersten Befragung des Fahrers nach dem Unfall Alkoholgeruch bei dem Mann wahrgenommen. Der Mann habe leichte Verletzungen erlitten.

Den Angaben zufolge landete ein Großteil der Ladung in der Böschung und im angrenzenden Wald der Gemeinde Schönwalde-Glien.

Die Bergung dauerte am Freitagmorgen nach Polizeiangaben noch an. Wegen der Arbeiten ist die A10 zwischen Falkensee und dem Autobahndreieck Havelland in Richtung Dreieck Havelland gesperrt. Der Verkehr wird am Anschluss Falkensee abgeleitet.