Das haben mehrere Personen verschiedener Fraktionen dem rbb bestätigt. Namentlich hat der Vorsitzende der CDU-Fraktion in Potsdam, Matthias Finken, dem rbb bestätigt, dass der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Pete Heuer (SPD), die Fraktionsvorsitzenden aller Parteien am Abend über das Zusammenkommen der 29 Stimmen informiert hat. Das entspricht einer einfachen Mehrheit. Die Potsdamer Neuesten Nachrichten [pnn.de] hatten zuerst berichtet.

Zur Abwahl müssten in einer Sondersitzung zwei Drittel der 56 Stadtverordneten dafür votieren, berichteten die PNN. Es ginge also um 39 Stimmen. Sollten diese mindestens erreicht werden, könnte der Oberbürgermeister die Entscheidung innerhalb einer Woche annehmen. Über den Abwahlantrag kann frühestens in einem Monat abgestimmt werden. Dazwischen liegt die Kommunalwahl am 9. Juni, bei der die Stadtverordneten neu gewählt werden. Sollte Schubert hinterher die Abwahl ablehnen, käme es zu einem Bürgerentscheid.

Schubert hatte angekündigt, die Vorwürfe gegen ihn von Anti-Korruptions-Experten prüfen zu lassen. Er hatte in der letzten Sitzung der Stadtverordneten gesagt, er hätte zu Beginn seiner Amtszeit deutlich machen müssen, dass er Einladungen von unterschiedlichen Sportvereinen annehme, um die Bedeutung dieser Vereine und der Sportveranstaltungen durch sein Amt hervorzuheben. Sollte er dort Fehler gemacht haben, übernehme er dafür die Verantwortung.