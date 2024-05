Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs bleibt die Stimmung in Berlin angespannt. Das wurde am Dienstagabend deutlich, als Hunderte Menschen sich in Neukölln versammelten. Die Demonstration mit dem Motto "Solidarität mit Palästina stoppt den Krieg – stoppt den Genozid" verlief zunächst friedlich, wurde im Laufe des Abends aber schließlich von Ausschreitungen überschattet. Das zeigen Videos und darauf deuten Angaben der Polizei, die selbst von angewandten Zwangsmaßnahmen "in Form von körperlicher Gewalt, Schieben und Drücken" spricht.