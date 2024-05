Bei Taxifahrten können Kunden ab dem Sommer vorab einen Festpreis ausmachen. Der Senat hat dazu am Dienstag eine Verordnung geändert. Die Taxi-Unternehmen hatten sich eine solche Regelung gewünscht, weil Konkurrenz wie Uber so etwas anbietet.

Taxi-Kunden in Berlin können künftig Fahrten zu vorab fest vereinbarten Preisen buchen. Der Senat hat am Dienstag die Verordnung über Beförderungsentgelte entsprechend geändert.



Sobald die neue Regelung im Gesetzblatt verkündet wird, tritt sie in Kraft. Das dauert in der Regel einige Tage. Aufgrund der notwendigen technischen Umstellung kann der neue Festpreis allerdings erst ab 1. Juli auf den Taxametern der Wagen angezeigt werden.